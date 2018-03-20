В школах России предложили ввести уроки робототехники

С инициативой выступил Молодежный парламент при Государственной Думе.

Инициативу озвучат 20 марта на круглом столе в Госдуме, который будет посвящен обеспечению цифровой экономики квалифицированными кадрами. Об этом сообщила председатель Молодежного парламента Мария Воропаева.

По ее словам, робототехнику планируется внедрить в качестве отдельной дисциплины. Главное — научить детей мыслить подобными понятиями и объектами. Ранняя профориентация поможет выявить школьников, которые наиболее склонны к такому виду деятельности.

Воропаева отметила, что уроки робототехники следует ввести со второго по четвертый классы общеобразовательной школы. Она добавила, что возможность попробовать свои способности в этой сфере увеличивает вероятность того, что школьники в будущем выберут профессию, сообщает RT.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник