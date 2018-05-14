В школах Сочи 14 мая пройдут футбольные уроки

Школьников познакомят с историей и интересными фактами чемпионатов мира по футболу ФИФА. Им расскажут подробности масштабной подготовки России к ЧМ-2018.

Дети смогут пообщаться с известными футболистами, волонтерами и послами городов-участников. Вместе они выйдут на футбольные поля, чтобы сыграть в товарищеских матчах и принять участие в мастер-классах.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня. Впервые в истории его проведут в России.

Матчи первенства примут 11 городов, в том числе и олимпийский Сочи. На газоне стадиона «Фишт» мировые футбольные звезды сыграют шесть поединков: четыре из них — встречи группового этапа, игра 1/8-й и 1/4 финала турнира. Завершится чемпионат мира по футболу 15 июля.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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