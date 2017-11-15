В школах Сочи установили почтовые ящики для писем в больницы

На курорте запустили социальный проект «Почтовые пункты доброты».

Ученики сочинской гимназии 15 ноября лично вручили пациентам городской больницы № 4 письма и книги.

По словам главврача больницы Игоря Лукьяненко, участвуя в акции, дети учатся доброте и милосердию.

«Это основные качества врача, наряду с профессиональными навыками. Возможно, часть из этих подростков станет докторами», — рассказал он.

Проект стартовал еще в начале ноября. За первые дни акции школьники написали несколько сотен писем, которые доставили в больницы. Акцию сделают ежегодной, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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