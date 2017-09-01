В школе № 9 Белоглинского района к учебному году провели капитальный ремонт

Обновленное здание стало самым большим подарком ученикам к 1 сентября.

Капитальный ремонт начался еще зимой. За полгода в здании заменили все коммуникации. Обновилась и техническая база — каждый класс теперь оснащен современным оборудованием, с которым учебный процесс станет еще интереснее.

«Мы находимся в школе Белоглинского района, в которой созданы современные условия, условия XXI века для получения качественного образования», — сказал и. о. министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Константин Федоренко.

Школьники будут учиться в просторных и светлых кабинетах, а физкультуру осваивать в новом спортивном зале. Капитальный ремонт в здании сделали на средства, выделенные Героем Труда Кубани, руководителем управляющей компании «Аметист-Инвест» Петром Даньшиным.

«Одним из главных спонсоров является группа компаний «Аметист», которую возглавляет Петр Григорьевич Даньшин. Они являются не только спонсорами, но и примером. Другие районы на них смотрят и тоже участвуют в жизни населенных пунктов», — отметил глава Белоглинского района Александр Коклин.

«Все с нового года началось. Пока завезли стройматериалы, нельзя было заходить, пока готовились. Я доволен и надеюсь, что они рады», — сказал руководитель компании «Аметист-Инвест» Петр Даньшин.

В отремонтированной школе будут обучаться больше 600 детей. Также в этом году руководитель управляющей компании выделил 3 млн рублей на другие образовательные учреждения села Белая Глина. В планах администрации района к следующему году обновить еще одно учебное заведение.

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