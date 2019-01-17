В школе Армавира появится учебный корпус на 220 мест

Завершается строительство нового корпуса в школе № 25, сейчас там проводят работы по отделке и благоустройству.

Новое здание обеспечит местным жителям рабочие места, позволит детям Старой Станицы ходить в школу рядом с домом. Кроме того, сократится количество обучающихся во вторую смену.

Глава Армавира Андрей Харченко осмотрел строительную площадку и провел совещание по срокам окончания работ. Сейчас в школе идет благоустройство, завершают отделочные работы, в ближайшее время будут установлены межкомнатные двери.

Новый корпус откроют к весне, сообщает пресс-служба мэрии Армавира.