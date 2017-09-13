В школе Динского района в честь 80-летия края открыли Екатерининский сквер

Новый сквер торжественно открыли в средней школе № 1. Мероприятие приурочили к 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию с начала освоения казаками кубанских земель. В нем принял участие губернатор Вениамин Кондратьев.

«Поздравляю всех жителей региона с юбилеем. Краснодарский край встречает свой день рождения сильным и благополучным, нацеленным на дальнейшее развитие и процветание. Когда Екатерина жаловала наделы казакам, то и подумать не могла, что эта земля превратится в такой красивый, богатый край. Но именно казаки дали нам возможность жить на Кубани. Одной рукой они защищали землю, другой — возделывали ее», — подчеркнул губернатор.

Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня Краснодарский край — регион со стабильно развитой экономикой и социальной политикой. Таким он стал благодаря труду более чем 5 млн кубанцев.

«Спасибо вам, дорогие земляки, за ваше терпение и любовь к родной земле. Спасибо за то, что воспитываете детей с опорой на нашу культуру, традиции, самобытность. Сохраняйте эту связь поколений. Всегда гордитесь своим старшим поколением. С праздником, удачи и успехов», — цитирует главу региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край 13 сентября отмечает 80 лет со дня образования. В 1937 году на карте страны появилось два новых региона: Азово-Черноморский край разделился на Краснодарский край и Ростовскую область. Кубань объединила города и районы с населением почти 3 млн человек. Сегодня на ее территории проживает 5,6 млн человек. Край — лидер в стране по производству зерна и строительству жилья. Ежегодно 16 млн человек отдыхают в кубанских здравницах. По объему ВРП регион занимает пятое место в стране.

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