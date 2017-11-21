В школе Горячего Ключа появится новый коррекционный класс

Вице-губернатор края Анна Минькова 21 ноября провела личный прием граждан.

Новый коррекционный класс появится в поселке Молькино. С просьбой обучать детей с ограниченными возможностями по спецпрограмме обратились жители Горячего Ключа. Возможность организовать так называемый ресурсный класс на базе средней школы есть. С подготовкой редких педагогов индивидуального обучения — тьюторов — помогут в краевом минобрнауки. Начнутся занятия в апреле будущего года.

Школьникам из Гулькевичского района придется ждать дольше. На хуторе Тысячном почти 170 ученикам негде бегать, прыгать и перетягивать канат.

— У нас нет спортивного зала. То есть дети физкультурой занимаются в здании, в коридоре, играют в шашки.

Оборудовать спортзал жители хутора просят уже лет пять. Вопрос, почему воз и ныне там, Минькова тут же задала представителям администрации района по видеосвязи. Первые шаги к капитальному ремонту здания для занятий физкультурой уже сделаны.

«Была изготовлена проектно-сметная документация, общий объем финансирования в пересчете на текущую дату составляет 8 млн 991 тыс. рублей», — ответили по видеосвязи.

Пять из них готов предоставить краевой бюджет. Кроме того, жители края обратились к Миньковой с проблемами в медицинской сфере. К примеру, посетитель из Ленинградского района пожаловался на перебои с поставками инсулина.

«По инсулину это мое принципиальное требование, и поручение губернатора — обеспечить инсулином всех без исключения, чтобы никаких сбоев не было. Все склады полные, все на складах есть. Посмотрите внимательно, и минздраву посмотреть, как формируется заявка по инсулину от района, правильно ли формируется», — сказала Анна Минькова.

А жителям станицы Батуринской Брюховецкого района требуется новое медоборудование. Аппараты для исследования пищеварительного тракта изношены на 100%. Но уже в январе их заменят новые, пообещали специалисты краевого минздрава.

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