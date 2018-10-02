В школе Краснодара рассказали, как эвакуировали детей после ЧП с баллончиком

За медицинской помощью обратились 18 учащихся. Они жаловались на тошноту и головокружение. Дети находятся под присмотром врачей и родителей.

ЧП произошло во время четвертого урока. Неизвестный распылил газовый баллончик на первом этаже учебного заведения. Занятия пришлось прекратить. Учеников и педагогов вывели на улицу. Всего эвакуировано 800 человек.

«ЧП произошло на первом этаже. Пока газ поднялся, детей успели эвакуировать по боковым выходам. В основном это дети пятых, шестых, седьмых классов. Часть детей — это девятые классы», — сказала заместитель директора СОШ №35 Краснодара Лариса Овасафян.

Полиция сейчас выясняет все детали происшествия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в школе № 35 распылили баллончик с перцовым газом. Уроки в школе отменили.

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