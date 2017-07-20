В школьную программу введут уроки о воссоединении Крыма с РФ

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Минобрнауки готовит пилотный проект по проведению уроков современной истории России.

Школьникам расскажут о воссоединении Крымского полуострова с Россией, последовавших за этим западных санкциях и ответных мерах страны.

В Минобрнауки считают, что существующая школьная программа не охватывает значительную часть событий, произошедших за последние годы. Это не позволяет школьникам составить объективное представление об окружающей действительности.

В ведомстве подчеркнули, что знания о событиях последних лет помогут учащимся сформировать целостную картину современного мира. Ведомство подготовит методические рекомендации для учителей, которые позволят дать школьникам правильную информацию, пишут «Известия».

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