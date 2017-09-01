В школу № 66 в Краснодаре поступили 700 учеников

01 сентября в 13:44

Всего здесь сформировали 20 первых классов.

С нового учебного года в школе ввели в эксплуатацию пристройку на 400 мест.

«Мы видим прекрасный корпус, который в этом году ввели в эксплуатацию. Это позволило значительно улучшить ситуацию со школьными местами. На улице Байбакова мы также заложили корпус на 1 тыс. 550 мест. В следующем году будет завершено строительство», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году рекордсменом по количеству первых классов в Краснодаре стала школа № 93 на улице 1 Мая. Там сформировали 19 классов.

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