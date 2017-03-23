В школы РФ предложили приглашать педагогов по политобразованию

В школах РФ предложили заменить психологов на педагогов политического образования.

С такой инициативой к министру образования Ольге Васильевой обратился депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

По его словам, учительское сообщество указывает на возрастающий интерес учащихся к политическим процессам в стране и мире. Педагоги тратят значительную часть учебного времени, отвечая на вопросы детей, в частности, по текущим событиям. При этом Петров, ссылаясь на мнение родителей, отмечает, что наличие школьных психологов в учебных заведениях вообще ничем не оправдано.

«В связи с этим, прошу вас рассмотреть возможность упразднения неэффективного института школьных психологов и внедрения в отечественную образовательную систему нового, но необходимого элемента — педагога, заместителя директора по политическому образованию учащихся», — заявил депутат.

В своем обращении он ссылается на опыт советского среднего образования. Петров рекомендовал проводить занятия по политической грамотности еженедельно с учащимися старше пятого класса, сообщает РИА «Новости».

Источник