В штаб-квартире ООН провели презентацию ЧМ-2018 по футболу в России

Презентация чемпионата мира по футболу-2018 состоялась вечером 1 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В ней приняли участие постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и посол ЧМ-2018 — певица Зара. Организатором презентации выступило представительство РФ при всемирной организации.

В холле штаб-квартиры была развернута экспозиция со стендами с информацией о предстоящем турнире и городах, которые его примут, несколько мониторов, на которых транслировались ролики чемпионата, а также фигура талисмана предстоящего чемпионата — волка Забиваки в человеческий рост.

Среди приглашенных на мероприятие был генеральный секретарь ООН португалец Антониу Гутерреш.

«Я собираюсь в Россию на чемпионат по футболу. Буду болеть за свою сборную и, надеюсь, она сыграет там хорошо», — сказал Антониу Гутерреш.

Генсек ООН побеседовал с российским постпредом при ООН, тот в свою очередь рассказал журналистам о связи футбола и ООН.

«Чемпионат мира это не просто спортивное событие. Это событие мирового значения, которого ждут не только болельщики, хотя болельщики прежде всего. Это праздник спорта и всего мира, а спорт — это мир, а мир — это, чем занимается ООН, так что все совпадает», — сказал Василий Небензя.

Он также рассказал, что 1 июня, в первый день председательства России в совете безопасности ООН, членам совета была предоставлена информация о предстоящем чемпионате.

«Мы раздали всем брошюры, расписание игр, здесь, в ООН, мы устроим просмотр игр live. Плюс, открою небольшой секрет, всем моим коллегам [по СБ] мы подарили майки их национальных сборных, с их именами и с номером 10 у каждого на спине, с эмблемой чемпионата мира. Мы обязательно один раз за этот месяц придем в них в совет безопасности», — цитирует постпреда РФ при ООН РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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