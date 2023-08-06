В Швеции продолжаются провокации РПК/YPG против Турции

В столице Швеции Стокгольме сторонники террористической организации PKK/YPG организовали очередную провокацию против Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сторонники террористической организации PKK/YPG на ЛГБТ-фестиваль в Стокгольме Совершил оскорбительные действия в отношении Турции и главы турецкого государства.

Те, кто носил тряпки с символикой террористической организации РПК, выкрикивали лозунги против инициативы Швеции о вступлении в НАТО и требовали отвергнуть предложение Турции условиях.

Это не первая провокация сторонников террористической организации РПК/YPG в Швеции против Турции и ее президента.

11 января в Стокгольме повесили манекен напомнили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на ногах, а провокация отразилась в соцсетях.В связи с этим в МИД был вызван посол Швеции в Анкаре.