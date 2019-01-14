Бутылку объемом 0,33 л, произведенную в 1980 году, продает в интернете житель Красноярского края.

Владелец бутылки рассказал, что нашел ее в 2008 году у себя дома.

«Предлагаю вашему вниманию достаточно необычный и редкий лот. Бутылка Pepsi из прошлого. Оригинальный напиток родом из СССР. В наличии 1 шт. Хранение домашнее. Присутствуют легкие нотки ностальгии и детских воспоминаний. Любые проверки на подлинность. В коллекцию или для искушенных гурманов», — написал хозяин напитка.

За несколько дней свои ставки сделали 34 человека. Сейчас за бутылку предлагают 5,5 тыс. рублей.

В Новороссийске весной 1974 года открылся первый в СССР цех по производству «Пепси». На протяжении 24 лет он был единственным в стране. Цех работал шесть дней в неделю по две смены, пишет «Наша газета Новороссийск».

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