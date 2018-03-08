В Сирии из-за действий боевиков начались волнения

Террористы усилили обстрел гуманитарных коридоров, чтобы не допустить выход мирного населения с захваченной территории.

Огонь ведется и во время гуманитарных пауз.

Среди мирных жителей из-за жестокости боевиков начались волнения. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

По его словам, действия боевиков вызвали «стихийные волнения в населенных пунктах Мисраба, Модиара, Хаммурия, Сакба, Айн-Терма, Джисрейн, Арбил и Дума».

Золотухин рассказал, что мирные жители Восточной Гуты присылают обращения в Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщая о готовности покинуть район, но лидеры боевиков прилагают все усилия, чтобы не допустить выхода, сообщает ТАСС.

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