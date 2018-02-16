В Сирии погиб житель Крыловского района

Под Дейр-эз-Зором 7 февраля произошел обстрел, во время которого предположительно погибли бойцы российской частной военной компании.

По данным СМИ, среди погибших был житель Крыловского района Краснодарского края Олег Терещенко. Он родился в поселке Пурпе Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Долгое время он жил в станице Крыловской. Сейчас там остались его родственники.

Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» источники, родители Олега Терещенко еще не знают, где будут его хоронить. Отмечается, что в последнее время Терещенко жил в другом регионе.

При этом официально информацию о гибели Олега Терещенко интернет-порталу «Кубань 24» никто не подтвердил. Однако в соцсетях на страницах некоторых его друзей с 13 февраля опубликованы посты-соболезнования: «Светлая память нашему другу Олежке! Помним! Любим! Скорбим».

По одному из аккаунтов в соцсети «ВКонтакте», связанных с аккаунтом Олега Терещенко, можно предположить, что как минимум, до июля 2016 года Терещенко служил в военной разведке.

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