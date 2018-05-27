В Сирии погибли четверо военных советников РФ

По данным Минобороны, еще трое российских военнослужащих получили ранения в результате атаки боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.

Как заявили в Минобороны РФ, два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось. Командованием все российские военнослужащие представлены к государственным наградам.

По данным министерства, в темное время суток несколько мобильных групп террористов в провинции Дейр-эз-Зор атаковали артиллерийскую батарею сирийской армии. В ходе боя, длившегося около часа, были уничтожены 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.

В ведомстве заявили, что бой приняли сирийские военнослужащие вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими офицерами.

По данным региональных СМИ, погибшие российские военнослужащие из Забайкалья, сообщает «Интерфакс».

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