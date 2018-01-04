В Сирии погибли двое российских военных при обстреле боевиками аэродрома Хмеймим

«Мобильная диверсионная группа» террористов открыла минометный огонь по базе 31 декабря.

«С наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также в ведомстве опровергли распространяемую СМИ информацию о том, что боевики уничтожили семь самолетов на авиабазе Хмеймим.

«Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме», — добавили в Минобороны.

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