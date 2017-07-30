В Сирии при обстреле погиб корреспондент RT

Журналист погиб при обстреле боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в провинции Хомс.

О гибели корреспондента Халеда аль Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic, говорится на сайте телеканала. Также отмечается, что при обстреле пострадал оператор.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на своей странице в Twitter прокомментировала гибель корреспондента.

«Стрингер, с которым сотрудничал наш арабский телеканал, погиб сегодня в Сирии. Горе для семьи, для коллег, для всех, кто знал…», — написала Симоньян.

Стрингер, с которым сотрудничал наш арабский телеканал, погиб сегодня в Сирии. Горе для семьи, для коллег, для всех, кто знал…

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 30 июля 2017 г.

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