В Сирии при взлете разбился российский самолет Су-24

Экипаж воздушного судна погиб.

В Сирии на аэродроме Хмеймим 10 октября разбился российский самолет Су-24. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Там уточнили, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при совершении разгона и разрушился. Пилоты не успели катапультироваться и погибли. В ведомстве пояснили, что разрушений на земле в результате происшествия нет.

Предполагается, что причиной случившегося могла стать техническая неисправность самолета, сообщает «Интерфакс».

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