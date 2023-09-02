В Сирии прошла массовая акция протеста против правительства Дамаска

В 5 провинциях Сирии прошли акции протеста с участием тысяч человек.

По данным “Report”, район Расулейн провинции Хасака, районы Бинниш, Маратмисрин и Термен провинции Идлиб и Дарет Алеппо Тысячи людей приняли участие в демонстрациях в провинциях Изе, Маре, Азез, Африн, Баб, Этариб и Раджо, а также в провинциях Сувайда и Дераа, находящихся под контролем сирийской армии, с требованием отставки Башара Асада.

Они выступили с лозунгами типа «Асад, оставь власть», «Сирия наша, мы ее никому не отдадим».

Кроме того, сегодня владельцы магазинов в Центр города закрыл свои заведения в поддержку демонстраций. Демонстрации начались во многих районах, включая провинции Дераа и Сувайда.