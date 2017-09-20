В Сирии трех российских военных ранили при прорыве блокады в Идлибе

Всех участников операции представили к государственным наградам.

Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«По террористам наносились удары авиацией. Действия отряда деблокирования постоянно поддерживались парой штурмовиков Су-25, наносивших удары по живой силе и бронеобъектам боевиков с предельно малых высот. В результате кольцо окружения было прорвано и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации с боями без потерь вышли в район расположения правительственных войск. В ходе операции получили ранения трое военнослужащих», — сказал он.

По словам Рудского, предпринятыми российским командованием совместно с Генеральным штабом Сирии мерами наступление террористов было остановлено, им нанесен существенный ущерб, сообщает ТАСС.

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