В Сирии трое турецких военных погибли из-за случайного удара ВКС РФ

В Сирии 9 февраля погибли трое турецких военнослужащих в результате случайного авиаудара ВКС России.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину, что состоялся разговор начальников генштабов России и Турции.

«Во время разговора начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов выразил соболезнования турецкому коллеге. Шойгу отметил, что во время разговора начальников генштабов было принято решение экстренно провести совместную работу по совершенствованию механизма согласования совместных действий по борьбе с террористами в Сирии», — сказал Песков.

В Генштабе Турции сообщили, что инцидент произошел в 8:40 во время операции по нанесению авиаударов по целям «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). Российская бомба попала по месту расположения турецких военнослужащих. В результате 11 военных были ранены и трое погибли. Расследование инцидента ведется обеими сторонами, сообщает «Интерфакс».

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