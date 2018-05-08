В Сирии упал российский вертолет Ка-52

Российский вертолет Ка-52 потерпел катастрофу в Сирии, оба летчика погибли. Об этом сообщили 7 мая в Минобороны РФ.

«При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли», — сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что поисково-спасательная группа доставила тела погибших летчиков на аэродром базирования.

«По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность», — сказали в Минобороны.

Двухместный боевой ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолетов противника и является модернизированной версией Ка-50 «Черная акула». «Аллигатор» оснащен двумя газотурбинными двигателями мощностью 2 тыс. 400 лошадиных сил каждый. Вооружен пушкой 2А42-1 калибра 30 мм, способен нести до 2 тыс. 500 кг боевой нагрузки, сообщает ТАСС.

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