В СК начали доследственную проверку из-за пропажи мальчика по пути с горы Фишт

Об этом 4 июля сообщили в ведомстве.

«По факту пропажи мальчика проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас 13-летнего мальчика ищут около 40 спасателей, в том числе — кинологи. Известно, что туристическая группа, в состав которой входил пропавший школьник, приобрела специальный пропуск при входе на территорию заповедника, по которой пролегал маршрут похода, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в лесу пропал 13-летний участник туристической группы. Информация об этом поступила спасателям 3 июля в 20:46. Звонившие сказали, что в горно-лесной местности в районе Бабук-Аула пропал 13-летний мальчик. Он — участник туристической группы, которая спускалась с подножья горы Фишт и направлялась в сторону Сочи. Около 19:30 туристы обнаружили, что мальчика пропал.

Спасатели увеличили группировку по поиску потерявшегося по пути с горы Фишт мальчика.

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