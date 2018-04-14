В СК рассказали о препятствовании чиновников проверке ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в апреле на встрече с родственниками погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» рассказал, что в 2016 году в процесс проверки центра вмешалось высокопоставленное должностное лицо.

Глава СК РФ также сообщил, что следствие располагает документом, которым была запрещена проверка в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. По словам Александра Бастрыкина, в 2016 году была предпринята попытка проверить торговый центр, однако она не была проведена, потому что «в процесс вмешалось одно высокопоставленное должностное лицо».

«Следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня»», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве также сообщили, что специалисты экспертного центра МЧС из Санкт-Петербурга завершили работу на месте пожара в кемеровском ТРЦ и приступили к исследованию полученных материалов в специальных лабораториях. Уже установлено, что «ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли десятки людей, были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком». Решение не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, чтобы в зал не проникал дым, принял один из погибших, обладавший навыками противопожарной подготовки, сообщает ТАСС.

В рамках уголовного дела о гибели людей при пожаре уже фигурируют восемь обвиняемых, все они по ходатайству следствия арестованы. Среди них: начальник караула пожарно-спасательной части № 2 федерального государственного казенного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Сергей Генин; управляющая торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев; руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» Игорь Полозиненко; сотрудник компании «Системный интегратор», непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ «Зимняя вишня» Александр Никитин и сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин; экс-начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова; а также генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова.

Во время расследования провели все необходимые осмотры места происшествия, изъято более 2,5 тыс. предметов, осмотрено более 300 электронных средств видеозаписи, располагавшихся как в самом ТЦ, так и вблизи него, изучено более 2 тыс. видеозаписей. Допросили более 300 человек. Организована ежедневная работа по выдаче личных вещей и предметов родственникам погибших, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

В Краснодаре акция памяти погибших при пожаре в Кемерове собрала более 3,5 тыс. человек. На Кубани более 50 тыс. человек приняли участие в траурных акциях памяти погибших в Кемерове.

Президент России Владимир Путин 1 апреля принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

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