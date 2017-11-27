В СК сообщили подробности о перестрелке в ресторане Армавира

Во время перестрелки в ночь на 26 ноября погибли три человека. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

По версии следствия, во время возникшего личного конфликта 36-летний мужчина выстрелил в голову 45-летнего местного жителя, от полученного ранения пострадавший скончался. В ответ на это знакомый погибшего открыл огонь по стрелявшему и находившемуся с ним врио начальника ОВО по Армавир ГУ Росгвардии, после чего скрылся. Раненых мужчин госпитализировали, однако в больнице они скончались, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В рамках расследования уголовного дела в федеральный розыск объявили 36-летнего Мухтара Мальсюгенова.

Следствие изъяло видеозаписи камер видеонаблюдения. Провели обыски, допрашивают свидетелей и очевидцев. Назначили судебно-медицинскую, баллистическую, трасологическую, дактилоскопическую и химико-генетическую экспертизы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ресторане Армавира в ночь на 26 ноября застрелили офицера Росгвардии. Всего в результате перестрелки погибли три человека. Администратор ресторана в Армавире рассказал о ночной перестрелке. Подозреваемого в стрельбе объявили в розыск. В сети появилось видео перестрелки в ресторане Армавира.

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