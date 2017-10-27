В СК составили фоторобот мужчины, тело которого нашли у берега Таганрогского залива

Следователи Ейского межрайонного следственного отдела СКР устанавливают личность мужчины, тело которого обнаружили днем 20 сентября в районе станицы Должанской.

По предварительным данным, мужчина скончался за семь-десять дней до момента обнаружения тела. На теле были гнилостные изменения, обнаружено огнестрельное ранение головы. По факту возбудили уголовное дело об убийстве.

Во время осмотра места происшествия изъяли синюю джинсовую куртку, джинсы с этикеткой ab-stain jeans, синюю футболку, ремень, кроссовки черно-серого цвета.

Чтобы установить личность погибшего, провели медико-криминалистическую экспертизу по восстановлению прижизненного облика. В результате проведенного исследования установили, что погибшим является мужчина европеоидной расы, ростом около 183 см, его возраст около 40-60 лет. Волосы светлые, длиною в теменных областях до 6 см. На сохранившихся участках кожных покровов татуировок и шрамов не имеется, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Граждан, обладающих информацией о личности погибшего, просят позвонить по телефонам 8 (86132) 2-07-01, 8 (86132) 2-39-77 и 8 (86132) 2-05-05.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейском районе на берегу залива нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы.

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