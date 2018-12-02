В СК установили личность мужчины, расстрелявшего росгвардейцев в Краснодаре

Об этом стало известно вечером 1 декабря.
Злоумышленнику, ранившему 29 ноября двух сотрудников Росгвардии, было 36 лет.
«Личность нападавшего установлена. Им оказался 36-летний мужчина. На протяжении года он проживает в Краснодаре», — рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Следователи выясняют обстоятельства и мотивы совершенного им преступления, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 29 ноября неизвестный мужчина около продуктового магазина на улице Гагарина открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам Росгвардии. Они были при исполнении и сидели в припаркованном патрульном автомобиле. В результате происшествия нападавшего застрелили. По факту перестрелки в СК возбудили уголовное дело.
Один из раненых в Краснодаре росгвардейцев находится в тяжелом состоянии. Раненных в перестрелке сотрудников Росгвардии поощрят.
У напавшего на сотрудников Росгвардии нашли второй пистолет и нож.
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