В СК заявили о спасении троих членов экипажа затонувшего сухогруза «Герои Арсенала»

В Южном следственном управления на транспорте СК РФ 19 апреля сообщили о том, что спасены трое из 12 членов экипажа сухогруза, потерпевшего крушение в Керченском проливе.

«К настоящему времени спасены трое членов экипажа», — цитирует представителя ведомства РИА «Новости».

При этом в Главном Управлении МЧС по Крыму не подтверждают информацию о спасении трех человек. Как уточнили в ведомстве, спасен пока только один человек. Это моторист, гражданин Украины, пишет ТАСС.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в спасательной операции принимают участие восемь судов и катеров, подводный аппарат Фалькон-300, вертолет МИ-8 с тремя спасателями на борту, два водолаза. Всего в операции задействовано 139 человек. Поиски осложняются тяжелыми погодными условиями.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», судно пропало с радаров около 4:00. На борту находились 12 человек. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю создали оперативный штаб. Удалось спасти одного из членов экипажа. С воздуха установили местонахождение еще четверых человек. По факту крушения сухогруза возбудили уголовное дело.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь морякам, пострадавшим в результате крушения сухогруза. В Анапе 19 апреля губернатор проведет экстренное селекторное совещание по факту крушения сухогруза в Керченском проливе.

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