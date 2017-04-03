В СКР отметили правильные действия машиниста после взрыва в Санкт-Петербурге

В Следственном комитете России 3 апреля сообщили, что машинист поезда петербургского метро, в вагоне которого произошел взрыв, грамотно действовал в сложившейся ситуации.

Об этом говорят данные, полученные во время первоначальных следственных действий. Следователи отмечают, что взрыв произошел на перегоне между станциями, но машинист принял правильное решение не останавливать поезд. Он доехал до станции. Это позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим.

Следователи не исключают, что это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв.

Сейчас на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Следователи изымают все предметы, имеющие значение для расследования, допрашивают очевидцев и сотрудников метрополитена, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», изначально в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге 3 апреля около 14:30 на станциях метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в вагонах прогремели два взрыва. Позже появилась информация, что взрыв произошел один.

О взрыве доложили президенту РФ Владимиру Путину. Прокуратура и СК начали проверку по факту взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Власти Санкт-Петербурга с 4 апреля объявили трехдневный траур по погибшим во время взрыва в метро.

В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту взрыва. В Совете Федерации взрыв в метро уже назвали терактом. Позже в НАК сообщили о том, что на станции метро «Площадь Восстания» обезвредили самодельное взрывное устройство.

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