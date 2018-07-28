В сквере Горячего Ключа откроется лавка буккроссинга

Работники центральной библиотеки каждый четверг в сквере возле «Перекрестка» будут популяризировать идею обмена книгами.

Ознакомиться с коллекцией произведений, взять на неопределенный срок понравившиеся книги или оставить будущим читателям свои может каждый. Книжная лавка будет работать по четвергам на протяжении всего лета. Организаторы акции надеются, что уличная библиотека будет пополняться книгами от постоянных читателей.

Буккроссинг — это обмен книгами, при котором каждый желающий может оставить любые, не нарушающие законодательство книги, и бесплатно взять одну или несколько заинтересовавших его книг. При этом сняты все ограничения традиционных библиотек — книгу можно держать у себя сколько угодно или не возвращать вовсе, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

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