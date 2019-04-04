В Славянске-на-Кубани откроют филиал школы на 825 мест

Вице-губернатор края Анна Минькова 4 апреля посетила строящиеся школы в Славянском районе.

В Славянске-на-Кубани на улице Щорса готовится к открытию филиал школы № 17. На строительство и оборудование здания израсходовали более 740 млн рублей из краевого и муниципального бюджетов. Продолжается благоустройство прилегающей территории и установка мебели, учебно-лабораторного, демонстрационного, IT-оборудования.

Анна Минькова осмотрела помещения филиала. Она отметила, что в здание детей переведут сразу из нескольких учебных заведений, которые сегодня переполнены. Предполагается, что уроки в филиале будут проходить в одну смену.

В филиале оборудовано два больших спортзала и тренажерный зал. На улице располагаются футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, теннисные столы, полоса препятствий, тренажеры.

В здании будет зал хореографии, актовый зал, столовая на 425 посадочных мест, кабинеты педагога-психолога, психологической разгрузки, социального педагога.

По словам руководства филиала, он будет иметь лингвистический профиль. Здесь планируют открыть ресурсный класс для детей с расстройством аутистического спектра.

В филиале будут работать мастерские, кружки по робототехнике, 3D-моделированию, легоконструированию, туристско-краеведческой направленности, собственная типография.

Анна Минькова также посетила в Славянске-на-Кубани инклюзивный центр раннего развития «Росток надежды». Эта автономная некоммерческая организация занимается комплексной реабилитацией детей с РАС, ДЦП, синдромом Дауна и другими неврологическими заболеваниями, работает с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня центр посещают около 60 ребят. Услуги как платные, так и на безвозмездной основе.

Минькова побывала в кабинете логопеда и в спортзале, где проводили занятие. Вице-губернатору показали, как работает аппарат биоакустической коррекции.

Сейчас «Росток надежды» арендует помещение в 180 кв. м, этой площади недостаточно. В прошлом году организация вошла в частно-государственное партнерство с администрацией Славянского района, чтобы построить новое здание. Вице-губернатор ознакомилась с проектом центра и отметила, что край поддержит его при необходимости.

Уже залит фундамент здания. Центр планируется ввести в эксплуатацию к 2022 году. Его площадь составит 400 кв. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.