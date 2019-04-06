В Славянске-на-Кубани пенсионер протаранил патрульную машину

Авария произошла 6 апреля около 8:00 на перекрестке улиц Батарейная и Запорожская.

Как рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 69-летний водитель автомобиля «Лада Калина» на нерегулируемом перекресте не уступил дорогу полицейской машине Hyundai и врезался в нее.

В результате отечественная легковушка слетела с дороги и опрокинулась. Пострадала 70-летняя пассажирка Hyundai, автомобили получили механические повреждения.

Обстоятельства ДТП выясняются.