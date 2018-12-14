В Славянске-на-Кубани количество госпитализированных учащихся выросло до 19

К выписке уже готовят 14 учеников лицея.

Об этом 14 декабря сообщила заместитель главврача центральной районной больницы Галина Сягайло. По ее словам, госпитализировали еще троих детей. Их осмотрел педиатр. Состояние детей оценивают как стабильное.

Она добавила, что 14 человек выпишут 14-15 декабря. Еще двое проходят дообследование, сообщает ТАСС.

Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что пищеблок лицея проверил Роспотребнадзор.

«Нарушений в технологии приготовления пищи, претензий к качеству продуктов не выявлено. Действительно, вчера отсутствовали на занятиях около 250 ребят. Но большинство из них не пришли в школу не по причине болезни, а по решению родителей, потому что родители обеспокоены ситуацией, и приняли решение детей оставить дома», — написал Синяговский.

По его словам, во всех помещениях лицея 14 декабря проводят заключительную дезинфекцию.

«При дальнейшей положительной динамике в стабилизации эпидситуации занятия в лицее возобновят 15 декабря», — отметил глава района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Славянске-на-Кубани на занятия лицей № 4 не пришли более 250 учащихся. С подозрением на кишечную инфекцию госпитализировали 15 учеников лицея в возрасте от семи до 16 лет. Лицей закрыли на карантин. СК проводит проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.

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