В Славянске-на-Кубани лицей закрыли на карантин — на занятия не пришли более 250 учащихся

Учащимся лицея № 4 стало плохо в ночь с 12 на 13 декабря.

Были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию 15 учеников лицея в возрасте от 7 до 16 лет. Состояние детей сейчас оценивается как стабильно удовлетворительное. Установлено, что 13 декабря на занятия не явилось более 250 учащихся. Лицей закрыли на карантин, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту отравления в Славянском межрайонном следственном отделе СКР по краю начали проводить доследственную проверку. Следователи вместе со специалистами Роспотребнадзора устанавливают все обстоятельства произошедшего. В лицее изъяли образцы воды и пищи, проверяют санитарное состояние помещений.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Приказом управления образования администрации Славянского района с 13 декабря занятия в лицее приостановлены.

«Сейчас в образовательном учреждении проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий в целях выявления источника возбудителя инфекции и предотвращения ее распространения. В Славянской районной больнице дежурят 12 бригад для активного посещения на дому отсутствующих детей и для организации, при необходимости, профилактического лечения», — сообщает пресс-служба администрации района.

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