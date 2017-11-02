В Славянске-на-Кубани на ходу загорелся рейсовый автобус

Сообщение о возгорании на улице Юных коммунаров поступило в МЧС 2 ноября в 15:12.

В 15:13 на место выехал пожарный расчет — одна единица техники и четыре человека личного состава. В 15:27 автобус потушили. Площадь пожара составила 12 кв. м. Автобус выгорел полностью. Причина возникновения пожара устанавливается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В автобусе в момент возгорания пассажиров не было. В пожаре никто не пострадал.

Публикация от +18 ДТП КРАСНОДАР И КРАЙ (@dtpkrd) Ноя 2 2017 в 6:33 PDT

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