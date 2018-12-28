В Славянске-на-Кубани открытие Сквера нефтяников приурочили к Новому году» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); В Славянске-на-Кубани открытие Сквера нефтяников приурочили к Новому году

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Его разбили на пересечении улиц Ленина и Отдельской.

В самом сердце зеленой зоны находится стела, на которой выбиты имена геофизиков, инженеров, технологов, водителей — всех, кто осваивал крупнейшее Анастасиевско-Троицкое месторождение в 1955 году.

Рабочие жили в станице Славянской, которую позже превратили в город.  Идею основать сквер предложил заслуженный работник топливно-энергетического комплекса Кубани, почетный нефтяник России Алексей Шамара, который также начал свой трудовой путь в Славянске-на-Кубани. Проект воплотила в жизнь компания «КНГК-Групп», президентом которой он является.

«Все, что вы видите вокруг — это узел связи нефтяников, спортивный зал, дома нефтяников. Они построили детский садик, столовую и школу в 1960-70-х годах», — рассказал президент компании «КНГК-Групп», председатель совета директоров «Ильского НПЗ» Алексей Шамара.

В сквере установили символическое оборудование для добычи нефти и четыре бюста нефтяников, которые внесли большой вклад в развитие отрасли. Работать нефтяникам приходилось в сложных условиях приазовских плавней, однако результат был впечатляющим: в середине прошлого века в этих местах добывали 60% кубанской нефти.

«Благодаря нефтяникам и их труду город получил серьезное развитие. Сегодня мы видим уже современный и развитый Славянск-на-Кубани, поэтому я хочу сказать большое спасибо людям, которые украсили это замечательное место», — сказал глава Славянского района Роман Синяговский.

В память о героях-нефтяниках к стеле возложили цветы, а на концерте в честь открытия сквера выступили творческие коллективы.

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