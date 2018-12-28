Его разбили на пересечении улиц Ленина и Отдельской.

В самом сердце зеленой зоны находится стела, на которой выбиты имена геофизиков, инженеров, технологов, водителей — всех, кто осваивал крупнейшее Анастасиевско-Троицкое месторождение в 1955 году.

Рабочие жили в станице Славянской, которую позже превратили в город. Идею основать сквер предложил заслуженный работник топливно-энергетического комплекса Кубани, почетный нефтяник России Алексей Шамара, который также начал свой трудовой путь в Славянске-на-Кубани. Проект воплотила в жизнь компания «КНГК-Групп», президентом которой он является.

«Все, что вы видите вокруг — это узел связи нефтяников, спортивный зал, дома нефтяников. Они построили детский садик, столовую и школу в 1960-70-х годах», — рассказал президент компании «КНГК-Групп», председатель совета директоров «Ильского НПЗ» Алексей Шамара.

В сквере установили символическое оборудование для добычи нефти и четыре бюста нефтяников, которые внесли большой вклад в развитие отрасли. Работать нефтяникам приходилось в сложных условиях приазовских плавней, однако результат был впечатляющим: в середине прошлого века в этих местах добывали 60% кубанской нефти.

«Благодаря нефтяникам и их труду город получил серьезное развитие. Сегодня мы видим уже современный и развитый Славянск-на-Кубани, поэтому я хочу сказать большое спасибо людям, которые украсили это замечательное место», — сказал глава Славянского района Роман Синяговский.

В память о героях-нефтяниках к стеле возложили цветы, а на концерте в честь открытия сквера выступили творческие коллективы.

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