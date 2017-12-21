В Славянске-на-Кубани после ремонта открыли корпус детской поликлиники

В здании появилась новая стойка для регистрации больных, отдельный кабинет для хранения медицинских карт, стены украшают яркие изображения героев мультфильмов и сказок.

«Ремонта уже не было много лет. Поступали неоднократные жалобы. Мы нашли возможность выполнить первый этап», — сказал глава Славянского района Роман Синяговский.

На начальную реконструкцию выделили более 7 млн рублей из разных уровней бюджета. В следующем году поликлинику в Славянске-на-Кубани планируют отремонтировать полностью.

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