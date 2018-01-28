В Славянске-на-Кубани пройдет Кубок губернатора по легкой атлетике

Турнир состоится 30 января в легкоатлетическом манеже «Олимпиец».
Спортсмены будут состязаться в беге на 60 м, на 800 м, барьерном беге на 60 м, прыжке в длину, прыжке с шестом и толкании ядра.
Участие в соревнованиях примут более 100 спортсменов, в том числе победители и призеры международных турниров Александр Лесной, Евгений Лукьяненко, Александр Грипич, Нина Морозова, Дмитрий Сорокин и Анатолий Ряполов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства спорта Краснодарского края.
Торжественное открытие Кубка губернатора состоится в 14:00. Начало — в 11:30.
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