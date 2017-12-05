В Славянске-на-Кубани прокурор края встретился с предпринимателями

Сергей Табельский уже второй раз за 2017 год отправляется в районы, чтобы лично пообщаться с теми, кто не может решить свои проблемы без вмешательства сотрудников ведомства.

— Районные органы прокуратуры уже начали заниматься, есть определенные подвижки.

— Я надеюсь, что в установленном порядке, в установленные сроки вопрос будет решен в вашу пользу.

— Моя ошибка, что в прокуратуру не обращался раньше.

— Может быть, если бы раньше обратились, уже вопрос был давно решен, — отметил Табельский.

Вместе с краевым прокурором в спорных вопросах разбирался уполномоченный по защите прав предпринимателей на Кубани Игорь Якимчик.

Всего рассмотрели десять вопросов. За помощью к общественному совету обратились бизнесмены из Славянского, Крымского, Абинского, Красноармейского и Северского районов. Приехали на встречу и коммерсанты из Анапы, Геленджика и Новороссийска.

«В отношении меня была проведена незаконная проверка. Также обращался в прокуратуру, наказали специалиста Росреестра. Мой вопрос тогда тоже был разрешен, надеюсь, что и в этот раз будет решен положительно», — сказал предприниматель Владимир Горбань.

Общение с бизнесменами подытожило открытое заседание. На нем присутствовали предприниматели, руководители правоохранительных органов и контролирующих организаций. Только в 2017 году с заявлениями о нарушении своих прав в прокуратуру края обратились 7 тыс. человек. После вмешательства сотрудников ведомства более 1 тыс. должностных лиц понесли административные и дисциплинарные наказания.

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