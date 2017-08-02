В Славянске-на-Кубани прошел финал Всероссийской спартакиады по боксу

За медали боролись 111 спортсменов в десяти весовых категориях.

Больше всего наград из Славянска-на-Кубани увезла московская команда. На втором месте оказался Санкт-Петербург. Замкнула тройку лидеров Московская область.

Кубанские боксеры вошли в пятерку лучших. У Андрея Трывоги — третье место в весовой категории до 60 кг. Золото завоевал Олег Жарков в категории до 69 кг, медаль высшей пробы получил также Вартан Арутюнян в весе свыше 91 кг.

«Не хотелось подводить публику Краснодарского края, которая пришла поболеть за нашу сборную», — сказал победитель турнира по боксу Вартан Арутюнян.

Финалы спартакиады учащихся на Кубани продолжаются, впереди еще шесть дисциплин.

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