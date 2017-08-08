В Славянске-на-Кубани прошел финал Всероссийской спартакиады по теннису

Медали соревнований разыграли 150 спортсменов из 22 регионов.

У девушек за высокие места боролись 16 команд, а у юношей — 15. В их числе были и кубанские теннисисты. В стартовой встрече девушки из Краснодарского края со счетом 3:0 обыграли Архангельскую область.

«Я настраивалась к этой встрече. Я считаю, что самое главное на данный момент — выиграть первую встречу, а дальше все пойдет само собой», — рассказала участница турнира по теннису Эвелина Калашникова.

В следующей игре кубанская команда уступила Нижегородской области и выбыла из борьбы за медали. В итоге — лишь седьмое место. Золото — у нижегородских теннисисток, серебро досталось Самарской области. Третье место завоевали москвички.

Гораздо лучше выступили кубанские юноши, но порадовать медалями тоже не смогли. В полуфинале они проиграли москвичам, а в матче за бронзу уступили теннисистам Ленинградской области. Золото летней спартакиады завоевала команда из Санкт-Петербурга, в финале она обыграла Москву.

«Во-первых, мы очень рады, что проводим финальную часть спартакиады на кубанской земле. Во-вторых, мы все сделали для того, чтобы детям со всех регионов страны все понравилось: и погода, и обслуживание, и обстановка в зале», — отметил председатель ККОО «Федерация настольного тенниса» Игорь Подносов.

Финалы Всероссийской летней спартакиады учащихся в Краснодарском крае подходят к концу. Осталось всего две дисциплины — гандбол у юношей и водное поло у девушек.

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