В Славянске-на-Кубани установили два новых арт-объекта

Их появление приурочено к празднованию Дня города.
«Аллею любви» на пересечении улиц Красной и Победы дополнили двумя объектами: Скамьей примирения и фотозоной «Я люблю Славянск-на-Кубани». Вечером конструкция в виде сердца будет подсвечиваться.
Также на улице Красной установили 14 новых светодиодных перетяжек, которые украсят ночью центр города, сообщает пресс-служба администрации Славянска-на-Кубани.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Славянска-на-Кубани отмечают День города с 14 по 16 сентября.
Фото пресс-службы администрации Славянска-на-Кубани
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