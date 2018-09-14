В Славянске-на-Кубани установили два новых арт-объекта

Их появление приурочено к празднованию Дня города.

«Аллею любви» на пересечении улиц Красной и Победы дополнили двумя объектами: Скамьей примирения и фотозоной «Я люблю Славянск-на-Кубани». Вечером конструкция в виде сердца будет подсвечиваться.

Также на улице Красной установили 14 новых светодиодных перетяжек, которые украсят ночью центр города, сообщает пресс-служба администрации Славянска-на-Кубани.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Славянска-на-Кубани отмечают День города с 14 по 16 сентября.



Фото пресс-службы администрации Славянска-на-Кубани

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