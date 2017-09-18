В Славянском районе археологи обнаружили древнее поселение

Специалисты исследуют древнее поселение Восточноханьковское-1 в зоне строительства энергомоста в Крым.

Под грунтом соседствуют сразу несколько исторических эпох. На нижнем ярусе археологи обнаружили крепость, обнесенную по периметру стенами и рвами. Укрепление построили древние греки, предположительно в IV веке до нашей эры.

Поверх античного города расположен средневековый некрополь. Он относится к IX, X векам нашей эры. Кочевые народы — хазары — хоронили здесь своих соплеменников.

«Скорее всего, это была девочка лет семи-десяти. У нее было большое нагрудное украшение типа монисто: здесь несколько византийских монет IX века», — рассказал археолог.

Археологи планируют работать до ноября. Каждую находку специалисты тщательно описывают и заносят в общий чертеж, а после передадут в музей.

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