В Славянском районе браконьеры выловили рыбу на 470 тыс. рублей

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали рыбаков, которые под прикрытием легальной деятельности добывали запрещенный к вылову пиленгас.

Бригада добывала его неводом на реке Протока в окрестностях поселка Ачуево. В рамках следственных действий установили, что всего за несколько часов промысла в сетях оказалось около 1,8 тыс. особей пиленгаса, вылов которого до конца этого года запрещен.

За осуществление незаконной добычи водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Браконьерам грозит ответственность вплоть до лишения свободы.

У правонарушителей изъяли улов, орудия промысла и лодку. Следствие продолжается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

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