Массовая авария произошла 26 декабря около 20:00 в районе 65-го километра дороги Краснодар — Темрюк.

По предварительным данным, 22-летняя девушка — водитель автомобиля Fiat, у которой стаж вождения не превышал одного месяца, попыталась обогнать ехавший в попутном направлении грузовик МАЗ.

«Не выдержав безопасный боковой интервал, девушка врезалась в грузовик. От удара ее отбросило сначала на ВАЗ-21102, а затем на ВАЗ-2109», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате пострадала виновница аварии, а также водитель и пассажир «девятки». С травмами их всех госпитализировали.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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Публикация от Свежие ДТП, г. Краснодар (@krddtp) 26 Дек 2018 в 8:42 PST

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