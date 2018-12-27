Массовая авария произошла 26 декабря около 20:00 в районе 65-го километра дороги Краснодар — Темрюк.
По предварительным данным, 22-летняя девушка — водитель автомобиля Fiat, у которой стаж вождения не превышал одного месяца, попыталась обогнать ехавший в попутном направлении грузовик МАЗ.
«Не выдержав безопасный боковой интервал, девушка врезалась в грузовик. От удара ее отбросило сначала на ВАЗ-21102, а затем на ВАЗ-2109», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
В результате пострадала виновница аварии, а также водитель и пассажир «девятки». С травмами их всех госпитализировали.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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