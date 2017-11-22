В Славянском районе машина врезалась в светофор из-за сердечного приступа у водителя

Авария произошла 21 ноября около 9:00 на перекрестке улиц Ковтюха и Школьной в Славянске-на-Кубани.

По предварительным данным, 41-летний мужчина ехал за рулем ВАЗ-21110, в какой-то момент ему стало плохо с сердцем, из-за этого мужчина потерял управление. В итоге автомобиль врезался в светофор.

В результате аварии водитель ВАЗ скончался на месте от остановки сердца, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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