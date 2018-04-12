В Славянском районе мотоциклист врезался в экскаватор и погиб

Авария произошла 11 апреля около 15:00 в районе 73-го километра трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, 35-летний мужчина, управляя мотоциклом Honda, при обгоне пересек двойную сплошную линию разметки, выехал на встречную полосу и столкнулся там с попутным экскаватором, который поворачивал налево.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался, а его 33-летняя пассажирка с травмами была госпитализирована, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник