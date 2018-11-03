В Славянском районе мужчина украл телефоны на глазах у свидетельницы

Женщина сразу же позвонила в полицию.

Прибывшим на место происшествия полицейским местная жительница рассказала, что находилась в машине, припаркованной у магазина сотовой связи, и увидела, как молодой человек украл два телефона с витрины.

Правоохранители просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого, которым оказался 23-летний местный житель. Его задержали. Дома у злоумышленника нашли оба похищенных телефона.

Молодого человека заключили под стражу. В его отношении возбудили уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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